(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане полиция вычислила подростков, причислявших себя к движению «колумбайнеров». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД РФ.

«Правоохранители в сентябре пресекли массовое убийство в одной из школ Кирова — им удалось вычислить подростка, интересовавшегося темой школьного насилия. Для осуществления злодеяния юноша собирался воспользоваться холодным оружием и взрывчаткой», — пишет издание.

По их данным, с начала этого года несовершеннолетние, причисляющие себя к движению «колумбайнеров», были выявлены в Татарстане, а также в Адыгее, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях, в Ненецком автономном округе, Кировской, Смоленской и Свердловской областях.

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