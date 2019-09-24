В 2020 году в Арском районе Татарстана откроется новый корпус психоневрологического интерната

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Строительство нового корпуса психоневрологического интерната в селе Новое Чурилино Арского района Татарстана завершится в следующем году. Об этом сообщила сегодня в интервью «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Еще одним большим мероприятием, которое пройдет в республике в рамках национального проекта „Демография“, является строительство нового корпуса психоневрологического интерната в селе Новое Чурилино Арского района на 97 мест. В этом году строительство было начато. На сегодняшний день мы дошли до третьего этажа. На следующий год строительство будет завершено», — отметила спикер.

Согласно ее данным, в жилых зонах корпуса будут организованы дополнительные комнаты отдыха и комнаты для приготовления и приема пищи. Таким образом, у людей с серьезными психическими заболеваниями будут развиваться навыки самостоятельного ухода и проживания. Пожилые люди научатся самостоятельно готовить пищу, сервировать стол, мыть грязную посуду.

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