Участки автодорог Нурлаты – Акзигитово и Нурлаты – Городище в РТ отремонтированы на 18 млн рублей

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе Татарстана отремонтированы участки автодорог Нурлаты – Акзигитово и Нурлаты – Городище на общую сумму более 18 млн рублей, сообщает Миндортранс РТ.

Ремонт участка автомобильной дороги Нурлаты – Акзигитово протяженностью 1 км составил 9 млн 153 тыс. рублей. Во время ремонта здесь были установлены шесть дорожных знаков и пять сигнальных столбиков.

Участок автодороги Нурлаты – Городище протяженностью 755 м отремонтирован за 9 млн 152 тыс. рублей. На участке установлены 26 дорожных знаков.

«На участках уложено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины из щебня с каждой стороны и нанесена дорожная разметка», – отмечается в сообщении министерства.

Ремонт проведен по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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