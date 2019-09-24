Минсвязи РТ напоминает, что аналоговое телевидение в республике отключат 14 октября

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Министерство информатизации и связи РТ напоминает, что аналоговое эфирное телевещание в Татарстане отключат через 20 дней — 14 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Призываем всех заблаговременно приобрести необходимое оборудование, чтобы подключиться к цифровому ТВ и смотреть телепередачи в высоком качестве уже сейчас», — говорится в сообщении.

Если рядом с федеральным каналом на экране телевизора стоит буква «А», значит работает аналоговое телевидение, и телевизор нужно подготовить к приему цифрового сигнала.

Для современных телевизоров, которые были выпущены после 2012 года, понадобится только антенна. Для старых моделей телевизоров нужно купить цифровую приставку, которая продается в любом магазине электроники или почтовом отделении.

Подробную инструкцию по подключению цифрового ТВ можно прочитать на сайте «События», а также проконсультироваться по телефону горячей линии: 8-800-222-87-16.

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