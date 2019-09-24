«Это драйвер и локомотив роста»: Татарстан увеличит долю онлайн-торговли

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстан планирует нарастить долю интернет-торговли в экономике региона, поскольку в настоящее время она составляет 1,3% валового регионального продукта, что ниже общероссийского показателя, рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев на ток-шоу на тему «Розничная онлайн-торговля. Перспективы глобальные, национальные и региональные».

«До 2024 года рынок интернет-торговли вырастет в 2,5 раза. Это сумасшедший рост, это тот драйвер и локомотив роста, пропустить который мы не можем. Где находится Татарстан в этой системе? В России доля интернет-торговли составляет 1,7%, а в Татарстане — 1,3%», — отметил он.

Он добавил, что cистему поддержки интернет-торговли еще предстоит разработать: «Это для нас новый вызов. Мы отчасти были к нему готовы, но нам еще предстоит „заточить“ инструмент по поддержке интернет-торговли».

Напомним, что Татарстан привлекает крупных игроков рынка электронной торговли: компания Wildberries зарегистрировала дочернее предприятие в Зеленодольском районе, «Яндекс.Маркет» рассматривает возможность реализации крупного инвестпроекта в РТ, а OZON планирует открыть свой логистический центр в Татарстане уже в середине следующего года.

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