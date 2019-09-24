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Валерия Белова

24 сентября 2019, 13:52

Здоровье и среда

Рустам Минниханов вручил районам Татарстана 70 новых машин скорой помощи

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Здоровье и среда

Рустам Минниханов вручил районам Татарстана 70 новых машин скорой помощи

Фото: Владимир Васильев/архив

Всего в 2019 году Правительство РТ выделило более 800 млн рублей на обновление автопарка неотложки.

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Валерия Белова). Центральные районные больницы Татарстана сегодня получили 70 новых автомобилей скорой медицинской помощи от Президента РТ Рустама Минниханова.

«Мы завершаем программу по обновлению автопарка скорой помощи Татарстана. Мы закупили 187 машин для "скорой", 4 мобильных поликлиники и 43 автомобиля для перевозки людей пожилого возраста. Я считаю, что новый транспорт позитивно скажется на работе врачей», — подчеркнул глава республики Рустам Минниханов.

Всего для закупки машин скорой помощи Правительство РТ в текущем году выделило 864 млн рублей.

По словам заместителя министра здравоохранения РТ Владислава Виниченко, по стандартам автомобили «скорой» списывают и заменяют на новые после пяти лет эксплуатации.

«Новые автомобили получили центральные районные больницы и отделения станций скорой медицинской помощи районов Татарстана и Казани», — уточнил замминистра.

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