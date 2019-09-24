Бюджетные расходы – новый драйвер роста экономики

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В августе рост оборота розничной торговли оказался слабым и составил 0,8% г/г, реагируя на замедление роста розничного кредитования до 21,1% г/г.

В то же время рост ВВП оказался сильным на уровне 1,6% г/г на фоне ускорения роста бюджетных расходов. Однако ожидания по росту ухудшаются — ЦБ и ОЭСР понизили свои прогнозы роста российского ВВП на 2019 г. Сейчас эксперты не исключают дополнительного понижения ставки до конца этого года.

В августе рост оборота розничной торговли продолжал замедляться до 0,8% г/г на фоне замедления роста розничного кредитования до 21,1% г/г: Оборот розничной торговли вырос на 0,8% г/г в августе, что соответствует ожиданиям (консенсус-прогноз предусматривал рост на 0,9% г/г) и ниже 1,1% г/г в июле.

Ожидания экспертов по замедлению роста потребления основывались на продолжающемся ужесточении рынка розничного кредитования, и они подтвердились: рост розничного кредитования замедлился до 21,1% г/г с 21,9% г/г в июле. С другой стороны, это замедление оказалось не столь сильным как ожидалось, и розничный кредитный портфель в августе вырос на 1,8% м/м против роста на 1,1% м/м в июле и на 1,5% м/м в среднем за месяц за 8М19. Это означает, что чувствительность потребления к росту кредитования оказалась сильней ожиданий. Замедление роста потребления произошло, несмотря на сильный рост реальных зарплат на 3,0% г/г, или на 7,4% г/г в номинальном выражении и несмотря на снижение безработицы до нового минимума 4,3%.

На фоне ускорения бюджетных расходов на 2,5% г/г за 7М19 рост ВВП в августе достиг 1,6% г/г. Несмотря на слабый рост потребления, ВВП в августе, по оценке Минэкономразвития, вырос на 1,6% г/г, значительно опередив рост на 0,9% г/г за 2К19, что, судя по всему, отражает некоторое смягчение бюджетной политики. В соответствии с исполнением бюджета, рост расходов федерального бюджета немного ускорился с 1,7% в 1П19 до 2,5% г/г за 7М19. Это хороший признак, который указывает на то, что рост расходов наконец приближается к плану по расходам на полный год, изначально предусматривающему рост расходов федерального бюджета на 9% г/г.

Рост промпроизводства в августе составил 2,9% г/г. Ускорение роста бюджетных расходов, судя по всему, также повлияло на более сильный в сравнении с ожиданиями рост промпроизовдства на 2,9% г/г в августе. В итоге рост промпроизводства за 8М19 составил 2,6% г/г. Драйверами роста промпроизовдства в августе стали сектор добычи полезных ископаемых (+ 3,1% г/г) и обрабатывающая промышленность, рост которой также был сильным. На фоне роста бюджетного финансирования аналитики ожидают улучшений в статистике по инвестициям.

Несмотря на улучшение структуры роста, опасения по поводу темпов роста ВВП в этом году нарастают. Несмотря на то, что последние месяцы, судя по всему, были благоприятны для подтверждения правительственного прогноза роста ВВП на 2019 г. (+1,3% г/г), несколько недель назад опасения по поводу темпов роста в 2П19 усилились.

ЦБ, который до недавнего времени сохранял свой прогноз роста ВВП на 1,0-1,5% г/г на 2019 г. в соответствии с ориентиром правительства, теперь понизил свой прогноз до 0,8-1,3% г/г. ОЭСР в конце прошлой недели понизил свой прогноз роста ВВП с 1,4% г/г до 0,9% г/г. Эти действия говорят об усилении опасений по поводу негативного влияния торговой напряженности в мире на российскую экономику, что проявляется через динамику российского экспорта.

До конца этого года не исключено еще одно понижение ставки ЦБ. На заседании 6 сентября ЦБ понизил ключевую ставку до 7,0%, то есть до верхнего значения диапазона нейтральной ставки. Риск продолжающегося ускорения бюджетных расходов до конца этого года — веский аргумент в пользу сохранения ставки без изменений вплоть до 1К20.

В то же время рост опасений по поводу замедления мирового роста может вызвать еще одно понижение ставки до конца этого года до 6,75%. Независимо от того, на каком уровне ставки остановится ЦБ в конце этого года, эксперты по-прежнему ожидают, что она сохранится на уровне 6,5% большую часть 2020 г.

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