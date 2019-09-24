Для вхождения в клуб «80 плюс» пожилых жителей РТ возят на автомобиле на диспансеризацию

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). До конца года более 36 тысяч жителей Татарстана старше 65 лет и проживающих в сельской местности будут доставлены для прохождения диспансеризации на автомобилях в медучреждения. Об этом сообщила сегодня в интервью «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В рамках нацпроекта „Демография“ Татарстан участвует в реализации большого блока мероприятий по повышению качества жизни старшего поколения. Мы говорим о здоровой и долгой жизни, а профилактика — основа нашего здоровья. В этом году в рамках нацпроекта нашей республике было выделено 43 автомобиля, чтобы охватить диспансеризацией людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности. На автомобилях пожилых людей доставляют в ЦРБ и медицинские амбулатории», — рассказала она.

Согласно плану-графику, в сентябре в больницы будет перевезено более 9,7 тыс. человек. На сегодняшний день таким образом диспансеризацию уже прошли более 6,5 тыс. человек.

«Реализация данного проекта станет еще одним шагом в достижении цели, поставленной Президентом России, по увеличению к концу следующего десятилетия продолжительности жизни россиян и вхождению нашей страны в клуб стран „80 плюс“. Продолжительность жизни россиян должна быть достаточно высокой», — заключила Зарипова.

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