Альфа-Банк успешно организовал выпуск облигаций «СУЭК-Финанс» объемом 20 млрд рублей

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Альфа-Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ООО «СУЭК-Финанс» серии 001P-03R объемом 20 млрд рублей с офертой через 3,5 года. По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «СУЭК».

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,6-7,7% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 7,5% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,64%. Высокий интерес к выпуску проявили прежде всего институциональные инвесторы и банки.

«Выпуск вызвал значительный интерес у широкого круга инвесторов, что свидетельствует о кредитном качестве компании, которая является одной из крупнейших угольно-энергетических компаний мира. Облигации эмитентов из реального сектора экономики традиционно имеют высокую привлекательность для рынка. Мы рады оказать поддержку реализации планов „СУЭК-Финанс“ и надеемся на развитие партнерства с компанией на рынке долгового капитала», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.

СУЭК — одна из крупнейших угольно-энергетических компаний мира с производственными и генерирующими мощностями на территории России и международной сбытовой сетью. В состав СУЭК входят 27 угледобывающих предприятий, 9 обогатительных фабрик и установок, терминал «Дальтрансуголь» (Хабаровский край), «Мурманский морской торговый порт», ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также «Сибирская генерирующая компания».

Компания поставляет уголь в 48 стран через собственную развитую сбытовую сеть. Кроме того, СУЭК является крупнейшим поставщиком энергетического угля на российский рынок. СУЭК — производитель тепла № 1 и один из главных производителей электроэнергии в Сибири с 24 электростанциями, обслуживающими свыше 5 миллионов потребителей в России.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2019 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 52,1 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 34,7 млрд долларов США, совокупный капитал — 7,7 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила 249 млн долларов США.

По состоянию на 30 июня 2019 года в Альфа-Банке обслуживается более чем 640 тыс. корпоративных клиентов и 16,5 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 791 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

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