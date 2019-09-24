Минниханов и Маганов вручили ключи от автомобиля обладателю Гран-при конкурса ПАО «ЛУКОЙЛ»

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Гран-при Х Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Татарстане получила Мензелинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Главный приз конкурса победителю вручили Президент РТ Рустам Минниханов и первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов.

За победу проекта «Дорогою добра» Мензелинская школа-интернат получила автомобиль «Лада Ларгус», ключи от которого Рустам Минниханов и Равиль Маганов передали директору организации Нурхади Гильфанову сегодня на торжественной церемонии подведения итогов конкурса в КРК «Пирамида».

Воспитанники Мензелинской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ являются лауреатами и дипломантами республиканских и всероссийских фестивалей и конкурсов.

«Всех поздравляю с этим праздничным событием — подведением итогов конкурса, который собрал множество республиканских богатств. В нем отражена работа, проводимая в каждом муниципалитете. Огромное спасибо компании ЛУКОЙЛ за то, что на протяжении уже 10 лет проводит такой конкурс в республике. Надеюсь, эта традиция продолжится, и дальше будут реализовываться такие замечательные проекты», — сказал присутствующим Рустам Минниханов.

ООО «РИТЭК» (дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ) в марте объявило о старте Х Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в регионах деятельности — Татарстане и Самарской области. Заявки принимались до 31 июля и рассматривались по трем номинациям: «Экология», «Духовность и культура» и «Спорт».

Конкурс реализуется ООО «РИТЭК» и Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ». Его цель — поддержка инициатив общественных организаций и населения в решении актуальных социальных проблем.

В Татарстане конкурс проходит с 2010 года при поддержке Президента и Правительства республики. За десять лет в нем приняли участие все 43 муниципальных района республики, а также Казань и Набережные Челны. Гранатовый фонд конкурса в текущем году составляет 25 млн рублей.

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