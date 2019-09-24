«Весом ваш вклад в консолидацию мусульман»: Мухаметшин поздравил главу Совета муфтиев РФ с юбилеем

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в торжествах по случаю 60-летия председателя Совета муфтиев России шейха Равиля Гайнутдина, поздравив юбиляра от имени Президента РТ Рустама Минниханова, Парламента и Правительства республики.

«Мы горды тем, что вы — наш земляк, уроженец деревни Шали Пестречинского района ТАССР, свое духовное служение начали именно в Казани, став первым имам-хатыбом второй Казанской Соборной мечети „Нур Ислам“», — сказал Фарид Мухаметшин.

Глава парламента отметил, что государственные и религиозные деятели знают Равиля Гайнутдина как человека высоких гуманистических взглядов, проповедника умеренного ислама. «Весом ваш вклад в консолидацию российских мусульман и сближение нашего мусульманского духовенства с представителями официального духовенства cтpaн СНГ, что повышает авторитет России на евразийском пространстве», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

«В условиях угрозы проникновения в страну различных радикальных и деструктивных сектантских течений представляется крайне важной ваша твердая позиция по популяризации традиционного ислама, которому присущи миролюбие, толерантность и веротерпимость», — добавил он.

Председатель Госсовета РТ обратил внимание, что Равиль Гайнутдин в своих проповедях и повседневной деятельности отстаивает идеи цивилизованного межрелигиозного и межэтнического диалога, выступает за укрепление гражданского мира и согласия.

Фарид Мухаметшин напомнил, что указом Президента РТ Равилю Гайнутдину был вручен орден «Дуслык» за большой вклад в укрепление мира и дружбы между народами и религиями, а также за заслуги в развитие духовной культуры и межрелигиозного диалога.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.