Ни денег, ни бумаги: интернет-мошенники обманули татарстанскую фирму на 110 тыс. рублей

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Интернет-аферисты обманули бизнесмена из Актанышского района РТ на 110 тыс. рублей, продав ему несуществующую офисную бумагу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«23 сентября в отделение полиции Актанышского района с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц обратился представитель одной из фирм. Бизнесмен рассказал стражам порядка, что на одном из сайтов он нашел поставщиков офисной бумаги, договорился с ними о цене и сроках поставки и перевел на указанный расчетный счет более 110 тыс. рублей», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В установленный срок посылка с бумагой не пришла, и предприниматель обратился в полицию.

Стражи порядка выяснили, что абонентский номер афериста зарегистрирован в Москве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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