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Татар-информ

24 сентября 2019, 10:00

Спорт

В КФУ состоится первый общероссийский шахматный турнир по чесболу

Спорт

В КФУ состоится первый общероссийский шахматный турнир по чесболу

В общегородском этапе турнира приняли участие 5 команд: «Тайфун», «Боги Олимпа», «АТП», «Ладья» и «Каисса».

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В Казани состоялся общегородской турнир по чесболу. Турнир стал очень представительным, в нем приняли участие профессионалы и любители шахмат, гроссмейстеры, международные мастера и мастера ФИДЕ. Проведение мероприятия стало своеобразным прологом, анонсом первого Всероссийского турнира по чесболу, приуроченному к 215 юбилею Казанского Федерального Университета.

В турнире участвовали 5 команд: «Тайфун», «Боги Олимпа», «АТП» — Ассоциация профессиональных тренеров, «Ладья», «Каисса». На этот раз команды формировались не по принципу совместной работы или учебы, а как команды друзей и единомышленников. Соревнования прошли по круговой системе, и всего было сыграно 10 матчей на двух шахматных полях. Гостеприимной хозяйкой турнира вновь стала площадка «Точка кипения — Казань», базирующаяся в IT-парке Казани. 

Представительству участников с их высокими рейтингами позавидовали бы многие турниры по традиционным шахматам. В рядах спортсменов было 23 кандидата в мастера спорта, 3 международных мастера, 7 мастеров ФИДЕ, причем один из них — девушка и один — международный гроссмейстер. Отрадно заметить, что все титулованные участники были татарстанцами и, в основном, из Казани. 

Стрельников Роман, один из организаторов турнира, отметил: «На турнире собрались сливки шахматного сообщества, гурманы. Это видно сразу: первые ходы делаются на автомате, виден большой опыт и чувствуется домашняя подготовка участников. Команды были примерно равными по составу. Если брать средние рейтинги, то это будет плюс-минус пятьдесят пунктов. Соревнования показали, что очень важно мастерство капитана, лидера команды. Так, например, были игры, в которых какая-либо команда была близка к победе, но не вовремя взятый тайм-аут и неправильно продемонстрированные лидерские качества привели ее к поражению. Очень важно подчеркнуть, что люди соскучились по игре в чесбол. И задор, и интерес к турниру явно это демонстрируют». 

По результатам чемпионата первое место заняла Студия шахмат «Ладья» с 6 очками, серебро осталось за «АТП» с пятью очками, замкнула тройку лидеров команда «Каисса» с 4 очками. Главный судья этого турнира Евгений Сабаев отметил, что все игры, благодаря очень высоким рейтингам игроков, были очень напряженными, интересными. Даже в плане профессиональных шахмат было очень много интересного, на что можно посмотреть участникам и болельщикам.

Итоги турнира вновь подтверждают аксиому чесбола — выигрывает более сыгранная и сплоченная команда. Так, группа, допустим, более слабых по индивидуальным рейтингам шахматистов довольно часто выигрывает у участников с более высокими индивидуальными рейтингами, но менее сыгранных. Девиз чесбола гласит: «Будь лидером коллективного разума». Это утверждение заставляет брать на себя ответственность за своё решение. Проигравшие часто говорили, что поражение было следствием нерешительности менее именитых игроков команды, которые психологически считали, что их ходы слабее, чем ход более сильных игроков команды.

При подведении итогов турнира и во время награждения директор Федерации чесбола Степан Сильвестров подчеркнул, что с целью расширения географии участников и популяризации данной игры в 2019 году в Казани в ноябре, во время празднования 215-летия родного Казанского федерального университета, на его базе будет проведен первый общероссийский турнир по чесболу среди команд вузов Российской Федерации. На сегодня желание принять в нем участие изъявили 3 команды из Уфы и одна из Москвы. Также проявили интерес к мероприятию вузы Воронежа. 

Итоги турнира помогут определиться с составом казанской сборной на будущем представительном общефедеральном турнире.

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