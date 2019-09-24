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Татар-информ

24 сентября 2019, 13:37

Культура

В театр Камала пригласят Нурбека Батуллу для работы над сказкой «Тан батыр»

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Культура

В театр Камала пригласят Нурбека Батуллу для работы над сказкой «Тан батыр»

Фото: Салават Камалетдинов, Михаил Захаров

Хореограф будет ставить пластические сцены в спектакле Олега Кинзягулова.

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В театр Камала пригласят хореографа Нурбека Батуллу для работы над пластическими сценами спектакля-сказки Олега Кинзягулова «Тан батыр». Об этом сообщил режиссер театра Камала Олег Кинзягулов на пресс-конференции в театре.

«В данный момент идет проработка над макетом, концепцией и текстом. Основная часть работы над спектаклем начнется в октябре. Также был приглашен хореограф Нурбек Батулла, который будет ставить пластические сцены», — сказал Кинзягулов.

Семейную сказку «Тан батыр» в инсценировке Мансура Гилязова режиссер представит на сцене театра Камала в декабре. Премьера пройдет в малом зале.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Нурбек Батулла покинул театр им. Кариева, и его заменят на двух хореографов, одним их которых будет народник.
 

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