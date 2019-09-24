Водителя автобуса, который объезжал пробку в Казани по встречке, отстранили от работы

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Водителя автобуса, который объезжал пробку на Тэцевской в Казани по встречке, отстранили от работы. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал председатель ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергей Темляков.

«Как пояснил директор автотранспортного предприятия, водитель принял решение объехать пробку по полосе встречного движения, потому что в автобусе было много людей, которые спешили на работу. Сейчас данный водитель отстранен от работы. На дисциплинарной комиссии предприятия будет рассмотрен вопрос о его увольнении», – уточнил Темляков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что очевидцы сняли на видео, как в Казани водитель автобуса решил объехать пробку по встречке.



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