Равиль Маганов: «ЛУКОЙЛ» планирует нарастить объем нефтедобычи в Татарстане

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Алексей Угаров). Компания «ЛУКОЙЛ» планирует расширить сеть фирменных автозаправочных станций в Татарстане, а также нарастить объемы нефтедобычи. Об этом сообщил журналистам исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов.

«Мы всегда чувствуем в Татарстане поддержку, отношение к нам всегда ровное. Мы планируем расширять свое присутствие здесь не только в области автозаправок, но и в области нефтедобычи», – сказал Маганов, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

Компания «ЛУКОЙЛ» представлена в Татарстане дочерней структурой – ООО «РИТЭК» – которая добывает около 1 млн тонн нефти в год. Сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» представлена в Татарстане 36 станциями, которые соответствуют всем необходимым требованиям. Как сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов, там, где находятся заправки «ЛУКОЙЛ», «Татнефть» и «ТАИФ», - всегда отсутствуют нарекания со стороны водителей. «Я ни разу не слышал, чтобы были проблемы с качеством топлива на автозаправках «ЛУКОЙЛ», они всегда как образец», – сказал руководитель республики.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел рабочую встречу с исполнительным вице-президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Равилем Магановым, в ходе которой был подписан протокол к соглашению о сотрудничестве между Республикой Татарстан и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2019-2020 годы. Кроме этого, Президент РТ вручил Равилю Маганову Орден Дружбы («Дуслык»). «Равиль Ульфатович – наш земляк, настоящий нефтяник. Завтра ему исполняется 65 лет, и мы с большим удовольствием наградили его орденом "Дуслык". Наши нефтяники всегда могут обратиться в "ЛУКОЙЛ", всегда могут посоветоваться», – сказал Рустам Минниханов после вручения награды.

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