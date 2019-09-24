За год число долгожителей в Татарстане выросло на 5% – до 183 человек

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Число долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, за последний год в Татарстане выросло на 5%— до 183 человек. Об этом сообщила сегодня в интервью «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Самому взрослому мужчине 103 года, он проживает в Альметьевском районе. Самая взрослая жительница республики празднует в этом году 108 лет. Это жительница Высокой горы. В прошлом году людей, перешагнувших столетний рубеж, в республике было 174. Мы видим, что их число за год увеличилось на 5%», — рассказала она.

В связи с увеличением продолжительности жизни населения Татарстана специалисты Минтруда РТ намерены более плотно сотрудничать с коллегами из системы здравоохранения и развивать в республике долговременного ухода за пожилыми людьми.

«В рамках нацпроекта „Демография“ есть большой блок, который так и называется — „старшее поколение“, его главная цель — повышение качества жизни людей старших возрастных групп. Еще один проект, в котором мы участвуем в качестве пилота — это создание системы долговременного ухода», — добавила Зарипова.

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