Минтруд РТ: К 2030 году люди старшего пенсионного возраста составят треть жителей Татарстана

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). К 2030 году 30% от общей численности населения Татарстана будут составлять люди старшего пенсионного возраста. Об этом сообщила сегодня в интервью «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В Татарстане проживает около 987 тысяч человек старше пенсионного возраста. При этом каждый четвертый житель республики сегодня — это человек старшего трудоспособного возраста. В будущем их число увеличится. Это ставит новые задачи перед системами здравоохранения и социальной защиты», — отметила спикер.

80% людей старшего возраста страдают множественными хроническими заболеваниями. Так, люди в возрасте от 80 лет имеют четыре-пять хронических заболеваний. Первые места в структуре заболеваемости пожилых занимают болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, когнитивные нарушения и астенический синдром. Это ломкость костей, которая обуславливают нуждаемость в посторонней помощи.

Республика Татарстан в рамках нацпроекта «Демография» участвует в реализации большого блока мероприятий для повышения качества жизни людей старших возрастных групп. В регионе в три этапа создается система долговременного ухода за пожилыми людьми.

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