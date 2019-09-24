(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Около трети зарегистрированных в Республике Татарстан диагнозов профессиональных заболеваний составляет нейросенсорная тугоухость (потеря слуха, вызванная поражением звуковоспринимающего аппарата – прим. Т-и). Об этом на II Республиканском форуме Федерации профсоюзов Татарстана «Стремление к нулю — национальная стратегия в сфере охраны труда» сообщила руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Около трети зарегистрированных в республике диагнозов профессиональных заболеваний составляет нейросенсорная тугоухость – 35%. На втором месте заболевания органов дыхания – 25%, последующие ранговые места занимают вибрационная болезнь и заболевание опорно-двигательного аппарата», - рассказала спикер.

Она добавила, что за последние 3 года у работников различных отраслей промышленности в Татарстане зарегистрировано 634 случая профессиональных заболеваний и отравлений.

«На рабочих местах предприятий республики достаточно часто фиксируются высокие уровни шума, вибрации, низкие уровни освещенности, несоответствие установленным нормативам параметров микроклимата и электромагнитных полей. Это означает, что риск возникновения профессиональных заболеваний остается высоким», - уточнила Марина Патяшина.

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