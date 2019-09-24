Рустам Минниханов: «Я всегда по утрам смотрю, какова цена на нефть и какой курс рубля»

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Нефтяная промышленность является ключевой для Татарстана, налоговые поступления от нефтяной отрасли позволяют республике реализовывать социальные программы. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с исполнительным вице-президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Равилем Магановым.

«Сегодня "ЛУКОЙЛ" – это крупная бюджетоформирующая структура, и наши договоренности всегда выполняются. Для нас главное, чтобы нефтяная промышленность эффективно работала. Значит и экономика республики будет соответствующей. Я всегда по утрам смотрю, какова цена на нефть и какой курс рубля», – сказал Минниханов.

Президент РТ напомнил, что компания «ЛУКОЙЛ» принимает активное участие во всех социально-экономических программах Татарстана и является крупным потребителем товаров, которые производятся в республике. «У нас сложились очень тесные отношения, товарооборот только за 4 года увеличился вдвое. И нам необходимо двигаться дальше», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Компания «ЛУКОЙЛ» представлена в Татарстане дочерней структурой ООО «РИТЭК». В своем ответном слове Равиль Маганов отметил, что компания «РИТЭК» удвоила отчисления в местные бюджеты. «У нас проблем в Татарстане нет, мы видим внимательное, справедливое отношение к нам. Нам удалось вдвое поднять налоговую базу, и я считаю, что это хорошо. Чем больше мы будем платить на местах, тем легче нам будет работать», – сказал Маганов.

Рустам Минниханов и Равиль Маганов сегодня подписали протокол к соглашению о сотрудничестве между Республикой Татарстан и ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2019-2020 годы.

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