Театр Камала проведет новый конкурс в области татарской драматургии с денежными призами

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Минкульт РТ, Союз театральных деятелей Татарстана и театр Камала обьявляют конкурс в области драматургии «Новая татарская пьеса-2019» с денежными призами.

Авторы должны представить пьесы, не поставленные на сцене, не опубликованные в печати, а также не принимавшие участие в прошедших конкурсах «Новая татарская пьеса».

«Этот конкурс выполняет огромную миссию. Наша татарская драматургия - это некое явление, к которому можно относиться так или иначе, но у других народов практически нет такого пула, такого количества драматургов, активно сотрудничающих с театром», - сказал Нияз Игламов.

Авторы трех пьес-победителей награждаются денежными премиями. Так, за первое место победителю вручат 100 тыс. рублей, за второе 75 тыс. рублей и 50 тыс. рублей за третье место.

Также дополнительно один из победителей может получить премию Минкульта РТ в размере 100 тыс. рублей.

«Конечно, это наше богатство, и мы должны совместными усилиями продвигать драматургию», - добавил Нияз Игламов.

Работы на конкурс принимаются до 1 декабря 2019 года.

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