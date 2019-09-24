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Татар-информ

24 сентября 2019, 17:07

Духовная жизнь

В Казани откроется «Школа одного дня» для интенсивного обучения намазу и азам ислама

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Духовная жизнь

В Казани откроется «Школа одного дня» для интенсивного обучения намазу и азам ислама

В «Школу одного дня» уже записались 75 жителей Казани.

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). 26 октября в Казани откроется «Школа одного дня». Цель проекта – быстро и эффективно освоить навыки чтения намаза и азы ислама за пять уроков: по одному в неделю. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

На сегодняшний день в «Школу» уже записались 75 человек; набор открыт до 25 октября включительно. Самому возрастному слушателю 82 года, самому молодому – 19 лет.

Курсы будут проходить в Галиевской мечети раз в неделю, по субботам, с девяти утра до часу дня. Посещать их может бесплатно любой желающий. Проект создан для тех, кто хочет стать практикующим мусульманином, но у кого нет достаточного времени для посещения примечетских курсов на протяжении четырех лет.

Программа интенсива дает уроки в быстром темпе и в сжатые сроки. При этом полученные знания будут подкрепляться практикой, поскольку занятия проходят в мечети. Обучение ведется как на татарском, так и на русском языках.

«Школа одного дня» работает с 2018 года. За три сезона интенсив прошли более трехсот человек.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке или записаться по телефону: +7 (843) 237-86-18.

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