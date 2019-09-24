Презентация и упаковка проекта: в рамках «Цифрового прорыва» пройдет образовательная программа

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В рамках финала конкурса «Цифровой прорыв», который состоится в «Казань Экспо» с 27 по 29 сентября, помимо 48-часового запланированного хакатона также пройдут образовательная и деловая программы. Об этом на брифинге в Кабинете министров Республики Татарстан сообщил руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

«Помимо хакатона у нас запланирована деловая программа. Будет порядка 18 мастер-классов на разные темы — как презентовать свой проект, как упаковывать свой продукт, как работать в команде и по другим технологическим направлениям, по сквозным технологиям участники смогут узнать что-то новое», — рассказал спикер.

Он добавил, что в рамках деловой программы обсудят переход от аналогового мира к цифровым реалиям: «Как поменять мышление, как внедрить те разработки и прототипы, которые рождаются в рамках подобных мероприятий, в рамках хакатона в индустрию, промышленность и другие сферы жизни человека», — уточнил Олег Мансуров.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в финале конкурса «Цифровой прорыв» примут участие порядка 600 команд из 77 регионов страны. По результатам контрольных мероприятий 200 команд допустят к финальной защите перед экспертной комиссией. Организатором мероприятия выступает президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.