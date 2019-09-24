В четырех районах Казани временно отключат электричество

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 25 сентября, в четырех районах Казани — Московском, Вахитовском, Приволжском и Советском — запланировано временное отключение электроэнергии, информирует пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, на 12 часов, с восьми утра до восьми вечера, без света останутся жители дома 6 корпус 2 по улице Серова, а также 87-я школа.

С пяти утра до четырех дня электричество будет отключено в Вахитовском районе по улице Большая Красная, дд. 48, 54.

В Приволжском районе отключение света затронет дома по следующим адресам: улица Гарифьянова, дом 38б, улица Хусаина Мавлютова, дом 34 (Казанский медицинский колледж), проспект Победы, дом 19б (94-й детсад) и в поселке Отары по улицам Приволжская и Придорожная. Прекращение подачи электроэнергии продлится с 8 утра до 6 вечера.

С 8.00 до 18.00 свет отключат в Приволжском районе по улице Гарифьянова, 38б, ул. Хусаина Мавлютова, 34 (Казанский медицинский колледж), проспекту Победы, 19б (детский сад № 94), а также в поселке Отары по улицам Приволжская и Придорожная.

Кроме того, без электричества останется и Советский район города. Подача электричества будет прекращена с восьми утра до шести вечера в частных домах по улицам Счастливая, Знатная, Чирямле, Жилякле, Эмет, а также в поселке Привольный по улицам Каратау, Айлы, Икмякле, Айбагар, Липецкая, Ледяная, Ореховая, Пахотная, Уракчи, Вересковая, Усердная, Чэчэк, Карачаровская. Также на этот срок запланировано отключение света в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере, который располагается по адресу улица Прибольничная, дом 1 корпус 1.

Причина неудобств — проведение работ по плановому ремонту ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, в это же время будет проходить техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

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