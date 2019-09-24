Посетители «Золотой осени» смогут попробовать казылык, мясо вяленого гуся и другие деликатесы из РТ

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Посетители выставки «Золотая осень» смогут попробовать казылык, мясо вяленого гуся и другие деликатесы из Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как сообщили в ведомстве, на агропромышленной выставке «Золотая осень», которая будет проходить в Москве с 9 по 12 октября, Татарстан представит экологически чистую, натуральную продукцию и новинки предприятий АПК республики.

«На стенде Татарстана будут представлены региональные бренды. Это чак-чак – мучное кондитерское изделие с медом, казылык – вяленая конская колбаса, вяленый гусь и другие продукты. Также для посетителей выставки будет организована дегустация этих и других продуктов», – рассказал начальник отдела организационной работы и социального развития села Минсельхозпрода РТ Эльс Бурганов.

Как сообщил собеседник агентства, при оформлении экспозиции Татарстана особое внимание будет уделяться приоритетным направлениям развития АПК республики. Это, в частности, молочное скотоводство, мясное птицеводство и переработка мяса птицы, рыбоводство, производство зерна, тепличные хозяйства, экспорт продукции АПК, инновации и цифровизация АПК.

Кроме того, участники выставки из Татарстана будут демонстрировать различные новинки. К примеру, компания Bionovatic, как сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ, планирует показать единственный пока в России жидкий биоинсектицид с высоким уровнем поражения и деструктор гербицидов. Научно-производственный институт «Биопрепараты» представит уникальный биопродукт для компенсации органики – биодеструктор «Уникальный Гумус+» для ускорения разложения пожнивных-растительных остатков, соломы и санации почвы.

Также на выставке в Москве особенности татарской кухни представит Союз организаций потребительской кооперации Республики Татарстан (Татпотребсоюз), пройдет дегустация самых вкусных национальных блюд.

На стенде ГБУ «Управление аквакультуры и пчеловодства РТ» будут представлены разные сорта меда, перга, пыльца, продукция из воска.

Холдинг «Агросила» привезет на выставку не только колбасные изделия, мясо птицы, молочную продукцию и бакалею, но и новинки – копченые продукты, изготовленные на натуральном дыме буковой щепы.

АО «Нэфис-Биопродукт» представит свои новинки. Например, соевый соус, соусы «Болоньезе», «Карбонара», джемы «Базилик и мята», «Клюква и шиповник», «Абрикосовый», «Красная смородина», подсолнечные масла с экстрактом черного чеснока, с экстрактом апельсина красного сицилийского, с экстрактом «Прованские травы», с экстрактом «Четыре перца».

В числе участников «Золотой осени» также ООО «Пестречинка», Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат, тепличный комбинат «Майский», АО «Татспиртпром» и ряд других предприятий, отметил Эльс Бурганов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.