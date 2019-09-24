Участники школьной номинации конкурса «Цифровой прорыв» поборются за 550 тыс. рублей

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В школьной номинации конкурса «Цифровой прорыв» примут участие 100 команд – 500 детей из городов и районов Татарстана. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил исполнительный директор Казанского открытого университета талантов 2.0 Айдар Акмалов.

«Призовой фонд школьной номинации составляет 550 тыс. рублей. Команды будут соревноваться в двух возрастных категориях – 8 и 9 классы, 10 и 11 классы. Победители получат сертификаты на приобретение техники, а также бонусы в виде образовательных курсов, что позволит ребятам удаленно заниматься по лучшим образовательным программам университета Иннополис, 1С», – рассказал спикер.

Он добавил, что задания данной номинации конкурса «Цифровой прорыв» будут направлены на проверку знаний курса школьной информатики.

«Ребята два дня будут находиться на площадке – 27 и 28 сентября. Вопросы предполагают решение задач по робототехнике, программированию, бизнес-администрированию», – уточнил Айдар Акмалов.

Помимо соревновательной части, для ребят проведут образовательную программу в виде мастер-классов.

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