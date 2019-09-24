Полицейские Челнов просят болельщиков прибыть на матч «КАМАЗ» – «Спартак» на общественном транспорте

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Полицейские Набережных Челнов просят болельщиков прибыть на футбольный матч команд «КАМАЗ» – «Спартак» на общественном транспорте. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«25 сентября в 18.30 на стадионе «Гренада» футбольные команды "КАМАЗ" (Набережные Челны) – "Спартак" (Москва) сыграют в матче 1/16 Олимп-Кубка России по футболу. В связи с этим Госавтоинспекция города настоятельно рекомендует челнинцам и гостям Автограда, во избежание образования дорожных заторов и возникновения конфликтных ситуаций, добираться до места проведения футбольного матча на общественном транспорте, оставлять свои автомобили только в разрешенных для парковки местах, в частности на парковках торговых центров», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Также полицейские напоминают, что за три часа до матча будет организован стандартный досмотр, поэтому болельщикам желательно прибыть к стадиону заранее.

«Перед игрой в фан-зоне для болельщиков будет организован концерт – перед ними выступит ВИА "Волга-волга"», – рассказали в пресс-службе министерства.



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