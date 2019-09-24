Большой праздничный концерт состоялся в день рождения Нижнекамска

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). 22 сентября Нижнекамск отпраздновал 53 года со дня своего основания. В 1966 году населенному пункту на Каме был присвоен статус города. Сейчас это третий по численности город Татарстана и крупный промышленный центр России, передает «НТР 24».

В день рождения города был организован большой праздничный концерт в Доме народного творчества. Ветеран стройки Вадим Зиятдинов вспомнил, что в советские времена не было таких красочных материалов, как сейчас. «Была задача, в первую очередь, обеспечить жильем», – поделился ветеран. Несмотря на трудности, строители возвели красивый город на берегу Камы. Те, кто стоял у истоков строительства, стали главными гостями праздника. Они общались и делились интересными воспоминаниями.

Бывший гендиректор АО «Татэнергострой» Николай Типтяров вспомнил, как сдали первый крупнопанельный дом на пересечении проспекта Химиков и улицы Корабельной. «Столько было радости, первое шампанское разбили об стену дома», – рассказал он.

Концерт в честь дня рождения Нижнекамска прошел в формате «Улицы моего города». Для некоторых людей с ними связаны особые воспоминания. Например, для пары Нурмухаметовых, недавно отметивших серебряную свадьбу, дорога улица Мурадьяна. Здесь глава семьи сделал своей будущей жене предложение.

В день рождения города также состоялся кулинарный фестиваль национальной кухни, также было открыто новое колесо обозрения в парке «Семья», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.