Тесла-аккумуляторы и укрытия спортплощадок: Минниханов провел совет директоров «Татнефтехиминвеста»

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Президенту Татарстана рассказали о водородных и тесла-аккумуляторах, быстровозводимых покрытиях для спортплощадок и текущей работе Гарантийного фонда РТ.

Заседание началось с доклада Юрия Яненко — замгенерального директора «Специального конструкторско-технологического бюро электрохимии», входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Он предложил внедрять в республике аккумуляторы нового типа, основанные на водородных и тесла-технологиях.

«Это инновационная разработка, впервые представленная не только в Татарстане, но и в России. Такой аккумулятор сочетает большую мощность, высокую емкость и приемлемую цену», — объяснил Яненко.

Он добавил, что область применения таких аккумуляторов очень широкая. В основном, это энергетическая инфраструктура, которая нуждается в накоплении энергии, либо самостоятельные энергетические станции.

Также докладчик из ОСК предложил систему переработки и хранения водорода, который в дальнейшем будет использоваться в качестве топлива. Другой «водородной инициативой» стало предложение в адрес татарстанских нефтехимиков продавать водород, полученный при переработке нефти.

Рустам Минниханов подчеркнул заинтересованность республики в развитии энергетических технологий будущего, в том числе — с использованием водорода.

«Однозначно, что водород — это будущее. Мир стоит на распутье — будут ли у нас электромобили на батареях, либо на топливных элементах. Если мы научимся работать с водородом и у нас будут эффективные топливные элементы, то это очень интересное направление», — отметил Минниханов и поручил создать рабочую группу, которая займется дальнейшей проработкой водородной темы.

Следующим докладчиком заседания стал гендиректор Завода металлотентовых конструкций Андрей Легошин, который рассказал присутствующим о преимуществах современных быстровозводимых укрытий для спортивных площадок. По словам Легошина, именно такие тенты использовались для накрытия соревновательных площадок во время недавнего чемпионата мира WorldSkills.

«Мы изучаем возможность использования этих конструкций для наших спортивных нужд. Главное здесь — сочетание цены и качества», — подчеркнул Рустам Минниханов и отметил широкую востребованность таких технологий не только для спортивных, но и для культурных мероприятий на открытом воздухе.

Также на заседании доклад озвучил глава Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев. Он озвучил свежие данные по работе фонда. На протяжении 2019 года последний уверенно занимает лидирующие позиции среди российских регионов по объемам предоставляемой поддержки.

«Сегодня поддержку фонда получили более 1,2 тыс. предпринимателей, это более 5 млрд рублей предоставленных гарантий и поручительств, а также около 19 млрд рублей привлеченного финансирования. За первое полугодие 2019 года Гарантийный фонд РТ выдал кредитов на 2,56 млрд рублей», — отметил Темиргалиев.

Для сравнения он продемонстрировал данные гарантийных организаций других регионов. Так, в Свердловской области в первом полугодии объем выданных кредитов составил 2,1 млрд рублей, в Новосибирской и Московской областях — 1,8 и 1,7 млрд рублей соответственно.

В завершении встречи выступил директор цифровой лаборатории «МОНК», который предложил свою систему анализа «больших данных» для снижения сбоев на производстве. После доклада Рустам Минниханов отметил высокую важность темы обработки Big-Data и поручил присутствующим руководителям предприятий подробно обсудить этот вопрос со специалистами.

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