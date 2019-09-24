Госкомитет РТ по биоресурсам объяснил причину гибели голубей в парке Урицкого в Казани

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В Казани завершилась экспертиза тушек голубей, обнаруженных горожанами более недели назад в парке Урицкого. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сегодня начальник Управления государственного надзора в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территорий Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров.

«Мы отправили две тушки голубей из парка Урицкого в ветеринарную лабораторию. Результат заключения такой: при патологическом вскрытии установлено, что зоб у птиц увеличен. Стенка зоба истощена. Через нее просвечиваются кровавые массы. При вскрытии зоб переполнен разбухшим зерном», – рассказал он.

Собеседник пояснил, что, вероятно, птицы где-то поклевали сухое зерно, а потом выпили воду. Зерно в их зобе от воды сильно разбухло. Исследование тушек голубей в лаборатории длилось с 17 по 23 сентября.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что видеосообщение о массовой гибели голубей в парке Урицкого в Казани взбудоражило соцсети Татарстана. На видео отчетливо видно, что парк буквально усеян тушками мертвых голубей. Птицы лежали повсюду – на траве, дорожках, около водоема и плавали в воде. Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам за полтора часа исследований территории парка Урицкого в Казани обнаружили лишь две тушки мертвых птиц и отправили их на экспертизу.



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