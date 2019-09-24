С начала года Гарантийный фонд РТ поддержал бизнес на 2,5 млрд рублей

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). В первом полугодии 2019 года Гарантийный фонд Татарстана выдал кредитов на 2,56 млрд рублей. Об этом на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» сообщил директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев.

Он отметил, что фонд работает над исполнением нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса. На протяжении 2019 года фонд уверенно занимает лидирующие позиции среди гарантийных организаций российских регионов по объемам предоставляемой поддержки.

«Сегодня поддержку фонда получили более 1,2 тыс. предпринимателей — это более 5 млрд рублей предоставленных гарантий и поручительств, а также около 19 млрд рублей привлеченного финансирования. За первое полугодие 2019 года Гарантийный фонд РТ выдал кредитов на 2,56 млрд рублей», — отметил Темиргалиев.

Для сравнения он продемонстрировал данные гарантийных организаций других регионов. Так, в Свердловской области в первом полугодии объем выданных кредитов составил 2,1 млрд рублей, в Новосибирской и Московской областях — 1,8 и 1,7 млрд рублей соответственно.

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