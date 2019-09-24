Казань побила 53-летний рекорд по раннему установлению снежного покрова

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В этом году в Казани впервые за 53 года зафиксировано раннее установление снежного покрова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила сегодня заведующая метеостанцией КФУ Мадина Шарипова.

«Появление первого снежного покрова зафиксировано сегодня в Казани. Если снег падает в течение ночи и до утра не тает, то мы считаем это первым установлением снежного покрова. Такое впервые наблюдается в городе с 1966 года. До этого самое раннее установление снежного покрова было зафиксировано 3 октября 1978 года. Однако этот первый снег не будет устойчивым и в течение дня растает», - отметила она.

Мадина Шарипова добавила, что история наблюдения метеоусловий ведется в городе с 1875 года, но в первое время учет первого установления снежного покрова не велся. Стоит отметить, что в предыдущие годы снег выпадал в сентябре и раньше, но всегда не ложился и очень быстро таял. Среднее появление первого покрова обычно фиксировалось в Казани примерно 27 октября. Устойчивый снежный покров, который не тает, обычно ложится 19 ноября. Всего за сегодняшнюю ночь на город выпало 6,6 мм снега. Что касается выпадения осадков, то с 1 по 24 сентября выпало всего лишь 19 мм или 37 процентов от месячной нормы.





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