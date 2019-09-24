Трасса из Москвы в Казань может временно лишиться центрального участка

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Власти собираются втрое сократить план строительства платной скоростной трассы из Москвы в Казань до конца 2024 г., информируют «Ведомости».

Так, представитель Минтранса рассказал, что за этот период будет построено лишь 230 км вместо 729 км, заявленных ранее. Стоимость реализации нового варианта проекта — 250 млрд руб (ранее эта сумма была почти в два раза больше — 539 млрд).

«Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов разрешил Минтрансу приступать к строительству трассы Москва — Владимир с обходом Владимира и участка с обходом Казани», — приводят «Ведомости» цитату министра транспорта Евгения Дитриха. Таким образом, до конца 2024 года будет построено два отрезка трассы — от Москвы до Владимира и от Канаша до Казани. Оставшийся между ними участок планируется достроить позднее.

Напомним, цель строительства новой магистрали — обеспечение движения грузов из Западного Китая в Европу. Окончательное решение относительно новой концепции будет принимать Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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