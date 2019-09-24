Девочка-подросток попала в больницу после наезда иномарки на «зебре» в Казани

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). 16-летняя девочка попала в больницу после наезда иномарки «Мазда» на «зебре» в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 19.30 напротив дома № 7 по улице Некрасова 35-летняя женщина за рулем автомобиля "Мазда", по предварительным данным, не уступила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершила наезд на 16-летнюю учащуюся музыкального колледжа, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», – уточнили в ГИБДД.

В результате наезда девочка получила травму головы и была доставлена в больницу, где медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга.



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