Минниханов поручил создать рабочую группу по внедрению аккумуляторов на технологиях тесла

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов назвал перспективным использование в РТ новой разработки — аккумуляторов большой мощности с использованием водородных и тесла-технологий — и поручил создать рабочую группу по данному вопросу. Об этом стало известно на заседании Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг».

«Мы бы создали рабочую группу вместе с вами, выбрали направление», — сказал Минниханов, обращаясь к собравшимся, добавив, что площадкой мог бы стать Иннополис.

Новая разработка может использоваться для разных целей, в том числе для накопления энергии на ветряных станциях, рассказал заместитель генерального директора АО «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом» — АО «Объединенная судостроительная корпорация» Юрий Яненко.

«За счет сочетания преимуществ традиционных аккумуляторных накопителей и водородного накопителя нам удалось получить сбалансированное решение с сочетанием большой мощности и большой энергетической емкости и при этом выйти на целевые ценовые показатели», — объяснил он.

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