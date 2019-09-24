На фестивале национальной кухни в Нижнекамске угощали древними пельменями и фаршированной тыквой

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В нижнекамском Доме дружбы народов состоялся фестиваль национальной кухни. В кулинарном поединке победило «Русское общество», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Участники «Русского общества» угощали представителей жюри кундюмами – пельменями с грибной начинкой по рецепту 16-го века, заливным пирогом с луговой ягодой, запеченной в духовке тыквой, фаршированной пшенной кашей с изюмом, орешками и медом.
Конкуренция была немалая – 12 национальностей представляли свою этническую кухню.
Победители удивили не только изысканными древнерусскими яствами, но и театральной постановкой – царя кормила нянька под аккомпанемент ансамбля «Тальяночка» и неспешный монолог сказительницы.
«Все задуманное у нас получилось: фестиваль прошел ярко, вкусно и необычно», – оценил событие замглавы исполкома района Ильнар Бадретдинов.
Цель праздника – показать местным жителям, насколько многонациональным стал Нижнекамск.
«Мы сплотили людей, расширили связи, а горожане имели прекрасную возможность увидеть традиции и культуру других народов, которые сегодня проживают на нижнекамской земле», – подчеркнул Ильнар Бадретдинов.