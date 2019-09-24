Кабмин РТ утвердил гранты для создания произведений искусства к 100-летию ТАССР

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Кабмин РТ утвердил гранты для создания произведений искусства к столетию ТАССР на общую сумму около 15 млн рублей. Соответствующее постановление Кабинета министров РТ вышло на сайте «Официальный Татарстан».

«В целях формирования фонда произведений литературы и искусства, отражающих значимость событий, связанных с историей образования ТАССР, и в преддверии празднования 100-летия образования ТАССР [Кабмин РТ] постановляет учредить гранты по номинациям „Литература“, „Музыкальное искусство“, „Изобразительное искусство“, „Искусство разных жанров для детей“», — сообщается в документах.

На литературные произведения малой формы — проза и поэзия — выделили 20 грантов в 100 тыс. рублей, крупной формы — шесть субсидий по 500 тыс. рублей.

Творцы музыки малых форм в жанрах камерной, вокальной и хоровой музыки получат десять грантов по 50 тыс. рублей, а симфонических произведений — пять грантов по 100 тыс. рублей. На создание циклических музыкальных работ — 4 гранта по 200 тыс. рублей каждый.

Музыкально-театральные жанры — 2 гранта по 600 тыс. рублей, скульптура — 4 гранта в размере 500 тыс. рублей, а также живопись — четыре гранта по 500 тыс. рублей.

На декоративно-прикладное искусство предусмотрены четыре гранта в 250 тыс. рублей, литературу для детей — 12 субсидий по 50 тыс. рублей и детское музыкальное искусство — 20 грантов в размере 70 тыс. рублей.

Контроль за исполнением положения возложили на Минкульт РТ. Денежные средства будут выделены из бюджета РТ.



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