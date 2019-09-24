Татарстан более чем в два раза увеличил резервы на случай крупномасштабных ЧС

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Объем накопленных финансовых резервов в Татарстане на случай крупномасштабных ЧС во втором квартале этого года увеличился более чем в два раза и составил 5,61 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В материалах федерального ведомства говорится, что объемы финансовых резервов по сравнению с прошлогодними показателями «в два и более раза увеличились» в Забайкальском крае, Воронежской, Пензенской, Саратовской областях, республиках Адыгея, Алтай, Бурятия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Амурской, Белгородской областях и Еврейской автономной области.

Всего объем резервных фондов российских регионов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций во втором квартале этого года составил более 91 млрд рублей, увеличившись почти на 3 млрд.

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