Выставку с работами Пикассо, Шагала и Матисса в Казани организуют за 18,7 млн рублей

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Музей-заповедник «Казанский Кремль» объявил тендер на организацию выставки произведений Матисса, Пикассо, Шагала и других художников, творивших в первой половине XX века. Исполнитель получит 18 млн 688 тыс. 135 рублей, выделенных из бюджета РТ и внебюджетных средств. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исполнитель контракта доставит произведения искусства в Казань в сопровождении вооруженной охраны, оформит экспозицию и обеспечит страхование экспонатов.

«Транспортировка экспонатов выставки из Санкт-Петербурга в Казань (дальность перевозок 1733 км) и обратно по маршруту Казань — Санкт-Петербург с организацией постоянной вооруженной охраны», — говорится в материалах госзакупки.

В экспозицию войдут 273 произведения из Государственного Эрмитажа, среди экспонатов будут представлены книги с гравюрами Марка Шагала, литография Пабло Пикассо, бронзовые скульптуры Анри Матисса и другие произведения, созданные в 1910-1940-х годах.

Новая выставка займет 5 экспозиционных залов, ее будут рекламировать через Яндекс, Инстаграм, «Вконтакте» и ролики на медиаэкранах в Казани. Также тендер предусматривает проведение 60 лекций от Государственного Эрмитажа с ноября 2019 года по апрель 2020 года.

Итоги аукциона в электронной форме подведут 3 октября 2019 года.

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