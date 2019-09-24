В России планируют ввести распознавание мобильных абонентов по фото и голосу

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В России запустили работу по разработке удаленного биометрического распознавания мобильных абонентов. Соответствующую информацию пишут «Известия».

«Когда система заработает, зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон», — говорится в сообщении.

Кроме этого, введение технологии позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM).

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», до конца 2019 года все банки Татарстана с универсальной лицензией обязаны обеспечить прием биометрических данных во всех структурных подразделениях, в которых обслуживаются клиенты — физические лица.

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