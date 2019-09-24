Татарстан занимает первое место в Поволжье по числу студентов

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Татарстан вошел в десятку регионов с наибольшей долей студентов в населении, согласно исследованиям института Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом сообщает «Коммерсант».

Ученые института ВШЭ выделили 10 регионов с наибольшей долей студентов в населении, среди которых РТ занимает седьмое место по стране и первое по Приволжскому федеральному округу. Топ-10 выглядит следующим образом: Томская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Орловская область, Омская область, Москва и Московская область, Тюменская область, Республика Татарстан, Воронежская область, Курская область и Новосибирская область.

Авторы исследования отмечают, что сейчас больше половины российских студентов сосредоточены в двух из восьми федеральных округов — Центральном и Приволжском. К тому же выросло количество вузов, которые стягивают выпускников школ из других регионов, — к Москве и Санкт-Петербургу присоединились Новосибирская, Самарская, Саратовская области.

«Наличие вуза в регионе является одним из инструментов сохранения молодежи внутри региона. После выпуска из университета и получения диплома о высшем образовании картина меняется. На этом этапе жизни масштаб межрегиональной миграции превосходит внутрирегиональную», — поясняет один из авторов исследования ВШЭ Нияз Габдрахманов.

Ученые отмечают, что в целом Россия выходит из «демографической ямы», и в ближайшее время стоит ожидать увеличения численности 18-летних и спроса на образовательные услуги университетов РФ.

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