Памятник ректору КХТИ химику Петру Кирпичникову появится в Казани

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В столице РТ появится памятник химику, члену-корреспонденту Российской Академии наук, ректору КНИТУ-КХТИ в 1964 — 1988 годах Петру Кирпичникову, сообщает пресс-служба вуза.

Решение об установке мемориала было принято накануне на заседании Межведомственной комиссии по вопросам увековечения памяти выдающихся деятелей Татарстана, внесших значительный вклад в развитие республики.

Новый монумент появится перед учебным корпусом «А» по улице Карла Маркса — в этом здании находился рабочий кабинет Кирпичникова, когда он занимал должность ректора вуза.

Ректор КНИТУ Сергей Юшко рассказал, что работы планируется завершить в следующем году — к 130-летию университета.

На данный момент имя выдающегося академика носят одна из улиц Советского района Казани и летняя профильная химическая школа старшеклассников «Орбиталь» при университете. Также на фасаде корпуса «Б» по улице Карла Маркса (в этом здании располагается кафедра синтетического каучука, которую в годы профессиональной деятельности возглавлял Петр Кирпичников) размещена мемориальная доска.

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