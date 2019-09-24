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Татар-информ

24 сентября 2019, 08:54

Общество

Российские ученые: Искусственно выращенное мясо может появиться на прилавках уже к 2023 году

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Общество

Российские ученые: Искусственно выращенное мясо может появиться на прилавках уже к 2023 году

Как отмечают исследователи, продукт безопасен для человека и может храниться дольше традиционного мяса.

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Российские ученые впервые в лабораторных условиях создали искусственное мясо, сообщает РИА Новости.

Исследовательские работы велись около двух лет. При решении правового статуса продукта культивируемое мясо может поступить в продажу уже к 2023 году, считают ученые. По их мнению, розничная цена будет составлять около 800 рублей за один килограмм. 

По их словам, продукт безопасен для человека, а срок хранения вдвое выше традиционного. Подобное мясо получают из небольшого куска мышечной ткани теленка породы «Абердин-ангус».

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