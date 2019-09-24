На трассе Казань – Оренбург пьяный водитель легковушки протаранил микроавтобус, погиб пассажир авто

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). На трассе Казань – Оренбург пьяный 25-летний водитель легковушки протаранил припаркованный на обочине микроавтобус, погиб пассажир авто. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы с места аварии.
«Авария произошла поздно вечером, скорее около полуночи, возле деревни Татарский Сарсаз. Легковушка "Лада" буквально снесла припаркованный на обочине "Фиат". "Девятку" сильно помяло, людей из нее пришлось доставать спасателям», – рассказали свидетели ДТП.
От удара микроавтобус откинуло с дороги в кювет, а легковой автомобиль стал напоминать груду искореженного металла. На место экстренно прибыли медики «скорой», полиция и МЧС. Зажатых пассажиров «Лады» пришлось вытаскивать из салона авто спасателям.
Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, водитель легковушки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Жертвой аварии стал один из пассажиров «девятки». Водителя авто и еще одного пассажира с многочисленными травмами доставили в больницу.