Татарстанских авторов приглашают принять участие в республиканском конкурсе пьес

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал конкурс в области драматургии «Новая татарская пьеса — 2019», сообщает пресс-служба театра им. Камала.

Конкурс проводится в два этапа. В течение первого тура (до 1 декабря) жюри рассмотрит все присланные произведения и составит шорт-лист из 10 — 15 пьес. Имена победителей будут объявлены 22 декабря. Авторов трех пьес-победительниц наградят денежными премиями. При этом в зависимости от качества произведений жюри конкурса может принять решение не присуждать одну из премий.

Авторы могут представить на оценку произведения, которые не были поставлены на сцене, нигде не публиковались и не принимали участие в предыдущих конкурсах «Новая татарская пьеса».

Организаторами премии являются Минкультуры РТ, Союз театральных деятелей РТ и театр им. Камала.

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