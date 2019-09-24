В России отзывают более 1,2 тыс. автомобилей Skoda

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В России отзывают 1242 автомобиля Skoda, включая седаны Octavia и кроссоверы Yeti. Информация опубликована на сайте Росстандарта.
Под программу попали транспортные средства, реализованные с 2014 по 2015 года. Причина — возможное ослабление винтов крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, из-за чего масло может вытекать.
На автомобилях, попавших под сервисное мероприятие, заменят регулятор фаз газораспределения.
Ранее под отзыв попали 200 транспортных средств марки Mazda.