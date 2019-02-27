Минниханов проведет переговоры с вице-президентом «ЛУКОЙЛа» и передаст врачам машины скорой помощи

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет ряд деловых встреч и примет участие в подведении итогов X конкурса социальных и культурных проектов, который проводит в республике ПАО «ЛУКОЙЛ». Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

Утром Рустам Минниханов планирует провести заседание совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Среди вопросов повестки дня – технология производства аккумуляторов большой мощности и создание современных быстровозводимых укрытий для спортивных площадок.

После совещания Президент РТ намерен провести встречу с руководителем компании Alishech Ltd Исраэлем Левиным. Компания занимается организацией лечения в клиниках Израиля и поставками медикаментов.

Ближе к полудню запланирована встреча Президента РТ с первым исполнительным вице-президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Равилем Магановым. Как сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, у Татарстана с компанией «ЛУКОЙЛ» сложились крепкие деловые отношения. «Компания ”ЛУКОЙЛ” является для Татарстана стратегическим партнером. Президент Татарстана уделяет личное внимание грантовому проекту ПАО ”ЛУКОЙЛ” и всегда старается принимать участие в торжественной церемонии подведении итогов конкурса», – отметила собеседница агентства.

Церемония подведения итогов X конкурса социальных и культурных проектов в Республике Татарстан состоится в полдень в КРК «Пирамида». А во второй половине дня Рустам Минниханов планирует поучаствовать в торжественной церемонии вручения автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Татарстана. Всего врачам предполагается передать 70 новых автомобилей скорой помощи на базе Ford Transit.

Как уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ, всего в 2019 году было закуплено 187 автомобилей скорой медицинской помощи, средства на которые были выделены из регионального бюджета. Республика уже получила 117 новых «скорых», которые служат на благо здоровья татарстанцев. На закупку автомобилей в 2019 году из республиканского бюджета выделено более 860 млн рублей.

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