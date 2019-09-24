Имя министра юстиции ТАССР увековечат мемориальной доской на здании, где он проработал 16 лет

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). Мемориальную доску в память о министре юстиции ТАССР, заслуженном юристе ТАССР Анасе Тазетдинове разместят на здании Управления ФСИН РФ по РТ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина Татарстана.
«В целях увековечения памяти министра юстиции ТАССР Анаса Габдулловича Тазетдинова Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: принять предложение Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства юстиции Республики Татарстан об установлении мемориальной доски», — говорится в постановлении.
На памятную табличку нанесут сообщение о том, что министр юстиции ТАССР проработал в этом здании 16 лет — с 1971-го по 1987 год.