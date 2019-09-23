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Татар-информ

24 сентября 2019, 06:22

Здоровье и среда

В «День посадки леса» будут высажены 1,5 млн саженцев сосны, ели, лиственницы и рябины

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Здоровье и среда

В «День посадки леса» будут высажены 1,5 млн саженцев сосны, ели, лиственницы и рябины

Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Посадка деревьев состоится во всех районах Татарстана.

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). 5 октября в Татарстане состоится «День посадки леса» в рамках республиканской природоохранной акции «Неделя леса 2019», сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Посадка деревьев состоится во всех районах республики. Во время акции добровольцы высадят 1,5 млн деревьев, включая саженцы сосны обыкновенной, ели европейской, лиственницы сибирской, липы мелколистной, рябины обыкновенной и других сортов.



Под Казанью акция состоится на трех площадках – возле населенных пунктов Сосновка и Кульсеитово Высокогорского района и около села Старое Шигалеево Пестречинского района.

Начало мероприятия запланировано на десять утра. Перчатки, лопаты и саженцы будут выдаваться на месте.



Природоохранная акция «Неделя леса» проводится с 2017 года. В 2018 году участниками акции стали более 20 тыс. человек. Они создали памятные посадки, аллеи и новые лесные насаждения на площади 300 га, из лесного фонда было вывезено более 1,1 тыс. куб. м твердых бытовых отходов и валежника. В этом году «Неделя леса» пройдет с 5 по 12 октября.

 

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