Юные заинцы узнали, благодаря кому в России есть мандарины и апельсины

(Казань, 24 сентября, «Татар-информ»). В этом году Россия начала подготовку к празднованию юбилея императора Петра I. В рамках 350-летия со дня рождения самодержца в музее Заинска состоялся познавательный час «Первый император Российский» для второклассников школы № 1, передает «Заинск-информ».

Ребята узнали, что многие привычные растения и продукты не всегда выращивались и употреблялись в нашей стране. Оказывается, картофель, тюльпаны, подсолнух, апельсин, мандарин, кофе и табак появились в России благодаря Петру Великому.





После рассказа для детей организовали задания, чтобы проверить, как они усвоили материал. Ученики активно выполняли задания, за каждый правильный ответ школьники получили медали.

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